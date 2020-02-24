Düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçiriliyor - Son Dakika

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Düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçiriliyor
6 saat önce
Erzurum'da yakalanan düzensiz göçmenler sağlık taramalarından geçiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
Erzurum'da yakalanan düzensiz göçmenler sağlık taramalarından geçiriliyor. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılan göçmenlerde corona virüsüne rastlanmadı.
Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen sağlık kontrollerinin yapılması üzerine Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi'ne getirildi. İran üzerinden giriş yaptıkları belirlenen göçmenlere corona virüsü testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarında corono virüsüne rastlanmadı. Yetkililer, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili açıklamalara irtibat edilmemesi gerektiğini, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını söyledi. - ERZURUM
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