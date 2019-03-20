Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Helikopterine Yakalandı

Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Helikopterine Yakalandı

34 dakika önce

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Helikopterine Yakalandı, System.String[]
Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Gece saatlerinde bölgede devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter Tekağaç Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot tarafından lastik botta yapılan aramada Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Didim D Marin iskelesine getirildi. Düzensiz göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecekler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, 3. Sayfa
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