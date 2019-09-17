Düzensiz göçmenler Siirt'e getirildi
43 dakika önce
Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemleri için Siirt'te getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemleri için Siirt'te getirildi.
Alınan bilgiye göre, çeşitli illerde yakalanan 6 Pakistan ve 274 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Van'daki yığılmaların önlenmesi amacıyla işlemleri için Siirt'te getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslime edilecek.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
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