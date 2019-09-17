Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenler Siirt'e getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Düzensiz göçmenler Siirt'e getirildi

43 dakika önce

Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemleri için Siirt'te getirildi.

Düzensiz göçmenler Siirt'e getirildi, System.String[]

Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemleri için Siirt'te getirildi.

Alınan bilgiye göre, çeşitli illerde yakalanan 6 Pakistan ve 274 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Van'daki yığılmaların önlenmesi amacıyla işlemleri için Siirt'te getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslime edilecek.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Afganistan, Pakistan, Siirt, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evdeki çamaşır makinesinden uçan araba yapan Siirtli vatandaş Erdoğan'a seslendi
Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenler Siirt'e getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]