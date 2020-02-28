Düzensiz göçmenler şişme bot ile Midilli'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenler şişme bot ile Midilli'ye ulaştı - Son Dakika

Düzensiz göçmenler şişme bot ile Midilli'ye ulaştı

6 saat önce

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Düzensiz göçmenler şişme bot ile Midilli'ye ulaştı, System.String[]

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Sabah saatlerinde 15 düzensiz göçmen küçük bir şişme bot ile Midilli'nin Skala Sikaminea bölgesine ayak bastı.

Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

3 bin kapasiteli kampta 20 bin kişi kalıyor

Ege adalarında tutulan binlerce kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria Kampı ile ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Moria Kampı'nda kalanların akıl ve beden sağlıkları sürekli tehlikede. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli." uyarısında bulunulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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