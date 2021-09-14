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Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor - Son Dakika

Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor

14.09.2021 10:11

Geri gönderilecek göçmeler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor Düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor Geçici konuk göçmenlere her türlü imkan sağlanıyor Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip güvenlik güçlerince yakalanarak getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki...

Geri gönderilecek göçmeler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor

Düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor

Geçici konuk göçmenlere her türlü imkan sağlanıyor

VAN - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip güvenlik güçlerince yakalanarak getirildiği Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki düzensiz göçmenler, devletin sıcak yüzüyle karşılaşıyor.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları hem sınır hattında hem de kent merkezinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Sınır hattını ve kent çevresini İHA, SİHA, helikopter ve drone ile kontrol altında tutan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla da ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor. Merkezde geçici ağırlanan göçmenlere açılan kurslarda el sanatları, kuaförlük, çocuklara kreş gibi eğitimler veriliyor. Üç öğün yemekleri düzenli verilen ve bir taraftan spor aktivitelerini de gerçekleştiren göçmenler devletin sıcak yüzüyle karşılaşıyor.

"İzin verilmediğinde mecbur memleketimize gideceğiz"

İHA muhabirine konuşan 22 yaşındaki Afgan göçmen Muhammed Asıf, geri gönderme merkezine getirildiğinde korona virüs hastası olduğunu belirtti. Hasta olduğu için 14 gün karantinada kaldığını anlatan Asıf, "Karantinam bitikten sonra burada spor yapıyorum. Yemeklerimiz zamanında geliyor. Şu an şartlarımız çok iyidir. Karantinada kaldığım süreçte korona virüs olduğumdan dışarı çıkaramadılar. Bizim ülke de her gün savaş var ve her gün birileri ölüyor. Burada kalmamıza izin verilirse burada kalacağız. Ancak izin verilmediğinde mecbur memleketimize gideceğiz" dedi.

"Türkler bize iyi davranıyorlar"

Afganistan'dan Türkiye'ye geldiklerinde çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getiren 18 yaşındaki Mesut Yakup ise "Aç, susuz buraya kadar geldik. Aylarca yol yürüdük. En son Türkiye'ye geldik. Türkiye'de Aydın ilinde kalıyordum. Gelirken burada karantinada kaldık ve şu an karantinadan çıktık. Türkiye'deki şartlar daha iyidir. Sağ olsunlar, Türkler bize iyi davranıyorlar" diye konuştu.

Düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor

Öte yandan, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeyi başaran düzensiz göçmenler, yakalandıkları yerde ilk başta sağlık kontrolleri, daha sonra parmak izi alınarak, daha önce ülkeye giriş yapıp yapmadığı ve herhangi bir suça karışıp karışmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir suçu çıkmayan göçmenler, parmak izi fotoğrafları ve biyometrik verileri alınarak Ön Kabul Merkezine girişi yapılıyor. Göçmenler buradan da 48 saat içerisinde Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor. Geri gönderme merkezine getirilen her yabancı uyruklu için idari gözetim kararı alınıyor. İdari gözetim kararı alınan göçmenler, belli bir süre sonra Van'dan uçaklarla Ankara ya da İstanbul'a gönderiliyor. Düzensiz göçmenler buralardan da yine hava yoluyla ülkelerine geri gönderiliyor.

(YLM-ŞAK-ÖK-Y)

Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor
Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, GÖÇ, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri gönderilecek göçmenler 'devletin sıcak yüzü' ile karşılaşıyor - Son Dakika
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