Düzensiz göçmenler Van Gölü'ndeki tekne faciasını anlattı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği Van Gölü'ndeki tekne faciasından kurtulanların umuda yolculukta karşılaştıkları zorluklar, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasındaki ifadelerine yansıdı.

Ülkelerindeki çatışmalar, güvensiz ortam ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle "yeni bir hayat" umuduyla hiç bilmedikleri yerlere doğru yola çıkan düzensiz göçmenler, insan tacirlerince paraları alındıktan sonra sefalete terk ediliyor. İnsan tacirleri, kişi başı 600-1000 dolar aldıkları düzensiz göçmenleri, İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçirdikten sonra kaderleriyle baş başa bırakıyor.

Yaşadıkları dram soruşturma dosyasında

Güvenlik güçlerinin kara yollarında aldıkları önlemleri aşmak için Van Gölü'nü kullanan insan tacirlerinin çok sayıda kişiyi bindirdikleri teknenin 26 Aralık 2019'da batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 64 kişi de kurtarılmıştı. Kurtarıldıktan sonra tedavileri yapılıp gerekli ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anlattı.

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, söz konusu düzensiz göçmenler, İstanbul'a gitmek için çıktıkları yolculukta insan tacirlerince sefalete mahkum edildi.

"70 kişi bir mekanda kaldık"

Pakistan uyruklu A.B, ifadesinde, tekne faciasının yaşandığı olaydan yaklaşık 5 gün önce İstanbul'da çalışmak için Pakistan'dan yola çıktığını anlattı.

İran'da kendisini Türkiye'ye götürmeleri için dillerini bilmediği bir şebekeye 600 dolar verdiğini kaydeden A.B, söz konusu şebekenin yasa dışı yollardan sınırı geçmelerini sağladığını belirtti.

A.B, ifadesinde şunları aktardı:

"İstanbul'da çalışmak için ülkemden ayrıldım. İran'a kadar kendi imkanlarımla geldim, burada dilini bilmediğim kişilerce 600 dolar karşılığında sınırı aşarak Türkiye'ye getirildik. Bir başka şebekeye teslim edildik. Van'da 70 kişi bir mekanda kaldık. Bizi İstanbul'a götüreceklerini söylediler, Van Gölü'nde tekne battı. Gölden yüzerek kıyıya çıktık."

Van Gölü'nde beyaz bir tekneye bindirildiklerini dile getiren A.B, şöyle devam etti:

"4-5 saat civarında yolculuk ettikten sonra Van Gölü sahiline yaklaşık 20 metre kala tekne sallanmaya başladı. Bir anda yan yattı. Hepimiz bir anda gölün içine düştük. Gölden kendi imkanlarımızla yüzerek kıyıya vardık. Sahil kenarında 2 köpekle bekleyen bir erkek vardı. Sahile çıktıktan sonra sahil kenarında bekleyen beyaz minibüs bizi alarak Adilcevaz'da ana yola kadar bıraktı. Biz de sığınacak bir yer olarak gördüğümüz yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna geldik. Oradan da jandarma ekipleri bizi alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Ülkeye girdikten sonra bize yardım eden 2 minibüs şoförü ve 2 tekne kullanıcısını akşam olması münasebetiyle görmedim. Sahilde bekleyen 2 kişinin de yüzlerini görmedim. Kim oldukları hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Bizi tekneyle getiren ve ayrıca sahilde bekleyen 2 kişinin akıbetini bilmiyorum."

Bangladeş uyruklu M.B. ve Afganistan uyruklu S.Z. de İstanbul'a gitmek için bindirildikleri teknenin batması sonucu dondurucu soğukta Van Gölü'nde kıyıya yüzerek ulaştıklarını ifade etti.

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiklerini dile getiren M.B. ve S.Z, şunları kaydetti:

"Şebeke, bizi Van'dan Türkiye'ye giriş yaptırdı. Van'da bir mekanda 2 gün kaldık. Bize arada bir yiyecek getiriyorlardı. İstanbul'a gitmek için bizi, 25 Aralık 2019'da akşam saat 19.00'da kaldığımız evden ismini bilmediğim 2 kişi, diğer arkadaşlarla plakasını bilmediğim ve içinde koltuk ile yan camları bulunmayan 2 beyaz renkli minibüse aldı. Yaklaşık 1,5 saat yolculuk yaparak sahil kısmına gelip, burada tekneye bindirildik. Bindiğimiz beyaz renkli tekne gölde yan yattı."

5 şüpheliden biri tutuklandı

Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan Ş.A, C.A, S.A, R.A, M.Ş.A, gözaltına alındı, şüpheli K.A. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli Ş.A, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, söz konusu tarihte Van'daki evinde bulunduğunu, 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya karışmadığını savundu.

8 ayda 85 bin düzensiz göçmene işlem yapıldı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İran sınırındaki Van'da 8 ayda merkez, ilçeler ve sınır hattında 85 bin düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldı.

İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan çok sayıda düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı timleri de Bitlis'teki ekiplerle koordineli bir şekilde Van Gölü'nde devriye görevi yürütüyor. Ekipler, radar sistemiyle su yüzeyindeki, teknolojik cihazlarla da su altındaki tüm hareketleri gözlemliyor.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan 19 kişi tutuklandı

Muş merkezli 4 ilde bir süre önce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 397 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı belirlenen 34 zanlı yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiş, adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u da tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 3 otobüs ve 4 taksinin aralarında bulunduğu 18 araca da el konulmuştu.