Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2) - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2)

6 saat önce

Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan caddesinden sınıra doğru hareket etti.

Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan caddesinden sınıra doğru hareket etti.

Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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