Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2) - Son Dakika

Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan caddesinden sınıra doğru hareket etti.

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İdlib şehidinin babası haberi alır almaz "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" dedi