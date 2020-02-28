Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2) - Son Dakika

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Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (2)
6 saat önce
Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan caddesinden sınıra doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:07 Kaynak: AA
Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan caddesinden sınıra doğru hareket etti.
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