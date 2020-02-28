Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1) - Son Dakika

Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1)

7 saat önce

Vatan Caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti.

Vatan Caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti.

Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1)

Vatan Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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