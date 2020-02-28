Son Dakika › Güncel › Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1) - Son Dakika
Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (1)
7 saat önce
Vatan Caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:26 Kaynak: AA
Vatan Caddesinde bekleyen göçmenlerin araçlara binmeleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti.
Son Dakika İdlib şehidinin babası haberi alır almaz "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" dedi Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu TSK, Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti