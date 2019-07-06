Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenler, Yunan adası diye Panayır Adası'na çıkmışlar
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Düzensiz göçmenler, Yunan adası diye Panayır Adası'na çıkmışlar

1 saat önce

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geldiklerini zannederek Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Panayır Adası'na çıktı.

Düzensiz göçmenler, Yunan adası diye Panayır Adası'na çıkmışlar, System.String[]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geldiklerini zannederek Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Panayır Adası'na çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.
Ekipler, yabancı uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, Yunan adasına geldiklerini zannederek, Didim'e yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki adaya indikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:02 Kaynak: AA
Yunanistan, Aydın, Didim, Güncel
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