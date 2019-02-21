Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenler Yunanistan'a Kaçamadan Denizde Yakalandı

Düzensiz Göçmenler Yunanistan'a Kaçamadan Denizde Yakalandı

41 dakika önce

Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı.

Düzensiz Göçmenler Yunanistan'a Kaçamadan Denizde Yakalandı, System.String[]
Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı.

Karagöl mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde hareketli lastik botu fark etti.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan ve İran uyruklu 28 göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karagöl, Yunanistan, Güncel
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