Düzensiz Göçmenler Yunanistan'a Kaçamadan Denizde Yakalandı
41 dakika önce
Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı.
Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı.
Karagöl mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde hareketli lastik botu fark etti.
Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan ve İran uyruklu 28 göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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