Düzensiz göçmenlere "şok ev" operasyonu! İçler acısı bir halde bulundular - Son Dakika

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde 2 katlı bir binanın arka duvarının üzerine brandayla örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan sağlıksız yere gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Saniye saniye görüntülenen operasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın polis helikopterinden takip etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık taramasının ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Operasyondan kareler: