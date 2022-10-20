Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

20.10.2022 14:54
Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde evraklarında eksiklik olan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement