Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde evraklarında eksiklik olan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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