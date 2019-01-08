Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenleri, Aralarında Çıkan Kavga Yakalattı

Düzensiz Göçmenleri, Aralarında Çıkan Kavga Yakalattı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kendi aralarında kavga eden düzensiz göçmenlerden ikisi yaralandı.

Düzensiz Göçmenleri, Aralarında Çıkan Kavga Yakalattı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kendi aralarında kavga eden düzensiz göçmenlerden ikisi yaralandı.

Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisindeki makilik alandan denize indirdikleri tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen arasında kavga çıktı. Kavgada Nadem Abbas (27) ve Zekaullah Eşref (28) yaralandı.

Yaralıların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sol bacağı kırık olduğu tespit edilen Eşref, sağlık ekipleri tarafından sedye ile yaklaşık 400 metre taşınarak ambulansa alındı.

Yaralı 2 göçmen hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri göçmenlerin yasa dışı geçişte kullanmayı planladıkları 4 metrelik fiber tekneye el koydu.

Polis, olayın ardından kaçan 4 düzensiz göçmeni yakalamak için de çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:43 Kaynak: AA

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