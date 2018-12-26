Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenleri Bekçiler Yakaladı

Düzensiz Göçmenleri Bekçiler Yakaladı

34 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz Göçmenleri Bekçiler Yakaladı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ballıkuyu Mahallesi'nde görev yapan gece bekçileri, durumundan şüphelendikleri seyir halindeki kamyoneti durdurdu.

Yapılan kontrolde kamyonetin kasasına bindirilmiş, çoğunluğu Orta Afrikalı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 düzensiz göçmen yakalandı, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Anafartalar Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücü ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:40 Kaynak: AA

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