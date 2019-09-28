Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı

55 dakika önce

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deniz polisi, 50 düzensiz göçmenin bulunduğu bota operasyon düzenledi.

Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deniz polisi, 50 düzensiz göçmenin bulunduğu bota operasyon düzenledi.

Denizde hareket halindeki bir şişme botta çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğunu tespit eden deniz polisi, bölgeye hareket etti.

Botu durduran ekipler, Filistin, Suriye, Eritre, Somali ve Orta Afrika uyruklu 17'si çocuk toplam 50 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.

Kadınlar ve çocuklar polis botuyla, diğerleri bulundukları bota yedekleme yapılarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı
Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 10:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]