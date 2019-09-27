Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi
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Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi

1 saat önce

Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün şoförünün Kırıkkale'de indirdiği 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi, System.String[]

Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün şoförünün Kırıkkale'de indirdiği 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'dan İstanbul'a giden İ.S. idaresindeki yolcu otobüsünün sürücüsü, araçtaki 30 düzensiz göçmeni Kırıkkale- Kayseri kara yolu Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında indirerek yoluna devam etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Van'dan İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ancak biletlerinin sahte kimlikle Ankara'ya alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü ile düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale, İstanbul, Kayseri, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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