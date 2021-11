Son dakika haberi... Didim açıklarında göçmenleri ölüme sürükleyen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde yan yatan yelkenli teknede 1 kaçak göçmenin hayatını kaybetmesi, 9'unun ise ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmasıyla ilgili 2'si Ukraynalı 4'ü Türk toplam 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, 11 Kasım saat 08.30'da, Fevzipaşa Mahallesi Konya Kültür Sitesi açıklarında meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler 9 düzensiz göçmeni kurtarırken, Irak uyruklu Dılan Yousıf Habeeb'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Göçmen kaçakçıları ise olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAROlayla ilgili göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türk uyruklu R.G., M.T., M.Y., O.O. ve Ukrayna uyruklu V.S. ile M.C.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Türk 2'si Ukraynalı olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından şüphelilerden M.T. ve Ukrayna uyruklu M.C. serbest bırakılırken, R.G, O.O.,Y.T. ve Ukrayna uyruklu V.S. ise 'göçmen kaçakçılığı' ve 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.