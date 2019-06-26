Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

1 saat önce

Düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:26 Kaynak: AA
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