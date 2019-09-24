Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi - 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:10 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi.
Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin Reyhanlı Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki yakınlarına teslim edildi.
Kazada 6 düzensiz göçmen ölmüş, ikisi askeri personel 27 kişi yaralanmıştı.
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