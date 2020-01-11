Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si Suriye uyruklu 10'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun 3 Ocak'ta batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:09 Kaynak: AA
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