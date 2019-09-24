Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (1)
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Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (1)

32 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırında düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırında düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (1)

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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