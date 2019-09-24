Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (1)
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırında düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırında düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
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