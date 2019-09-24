Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3)
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Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3)

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.

Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3)

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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