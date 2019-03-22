Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı - Edirne

Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı - Edirne

45 dakika önce

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.E yönetimindeki minibüsü, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan minibüs, polis ekiplerince takibe alındı. Minibüs, İpsala'ya bağlı Korucu köy kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü M.E. ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Irak uyruklu 14 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel
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