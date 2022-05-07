Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

07.05.2022 03:26

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı Menteşe ilçesi Yerkesik Akbük Koyu yolunda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 2 İran uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Menteşe ilçesi Yerkesik Akbük Koyu yolunda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 2 İran uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinden Akbük koyuna seyir halinde olan ve içinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 2 İran uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Gece saatlerinde AKbük koyuna rampa aşağı iniş yapan ve sürücüsü tespit edilemeyen 17 PE 630 plakalı minibüs Akbük koyunun hemen üst bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına çarparak ters devrildi.

Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada İran uyruklu iki düzensiz göçmen yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İran'lı 2 düzensiz göçmen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri araçta başka düzensiz göçmenlerin olabileceğini değerlendirerek ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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