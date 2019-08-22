Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 43 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Beydağı Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü ile ona yardım edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu sürücü M.T. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, minibüse öncülük eden şüpheliler H.D. ve Y.D. de Van'ın Muradiye ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ile H.D. tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı bildirildi.