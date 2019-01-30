Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Taksi Uygulamaya Takıldı

Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Taksi Uygulamaya Takıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Taksi Uygulamaya Takıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri taksiyi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ö.A idaresindeki takside yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve Afganistan uyruklu 6 kişiyi yakalandı. Araçta şişme lastik bot da bulundu.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü Ö.A gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Tekirdağ, Güncel
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