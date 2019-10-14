Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

11 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:53 Kaynak: AA
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