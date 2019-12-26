Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı - Son Dakika

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi kurtarıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Van'dan ekipler bölgeye sevk edildi

Teknede yaralı olarak kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda gölde kayıpların olabileceğini değerlendiren ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Van'dan da Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Adilcevaz sahilindeki bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Bu arada Van'dan Bitlis'e düzensiz göçmen taşıyan organizatörlerin, yol üzerindeki kontrol noktalarında yakalanmamak için Van Gölü'nü kullandığı değerlendiriliyor.

Jandarma ve emniyetin sahil güvenlik ekipleri de tacirlerin gölde kullandığı güzergahlarda sürekli devriye görevi yürütüyor.

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:40 DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri hakim karşısında - Son Dakika
16:40 Bodrum kıyıları mercek altında - Son Dakika
16:35 Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler - Son Dakika
16:35 Erzurum Akif'i unutmadı - Son Dakika
16:35 Ordu Valiliği, Eurodesk'te - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]