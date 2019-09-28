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Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

19 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Görecek adası açıklarında, dün fiber teknenin su alarak batması sonucu, boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek, 11 Suriye ve 4 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen Hasan D. (40) kurtarılmıştı.

Kurtarma anına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde, sahil güvenlik ekiplerinin, boğulma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenlere can simidi atması, denizde zor anlar yaşadığı görülen kişilerin, güçlükle sahil güvenlik botuna alınması yer alıyor.

Öte yandan, "Hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 2 bebeğin, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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