Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı
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Düzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı

33 dakika önce

Edirne'de bir sınır köyünde 5 düzensiz göçmeni silahla yaraladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı, System.String[]

Edirne'de bir sınır köyünde 5 düzensiz göçmeni silahla yaraladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yunanistan güvenlik görevlileri, ülkelerine giren Pakistanlı bir grup düzensiz göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdi.

Meriç ilçesi Alibey köyünden karaya çıkan Pakistanlı grubun yürüdükleri sırada karşısına çıkan ve tartışan 2 kişi, pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan 5 Pakistanlı düzensiz göçmen, şüphelilerin olay yerinden kaçması sonrası polisi aradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı düzensiz göçmenleri ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Firari 2 şüpheli kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan biri tedavisi sonrası İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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