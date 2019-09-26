Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı
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Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

37 dakika önce

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün şoförü, yol kontrolünü fark edince taşıdığı 86 kişiyi otoyolda bırakarak kaçtı.

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün şoförü, yol kontrolünü fark edince taşıdığı 86 kişiyi otoyolda bırakarak kaçtı.

Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 düzensiz göçmen, İstanbul'a götürülecekleri umuduyla bir otobüse bindi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden yola çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen otobüs şoförü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde jandarmanın uygulama yaptığını fark edince, otobüsteki göçmenleri yol kenarında indirip kaçtı.

Yol kenarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 86 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, aç, susuz ve yorgun oldukları gözlenen göçmenlere su dağıttı.

Otobüslerle jandarma karakoluna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Otobüs şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

Gaziantep, Bitlis, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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