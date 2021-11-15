Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Genel görüntüler Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor. Polis ve asker sınır kapısına yaklaşık 4 kilometre mesafede kurduğu kontrol noktasında gazetecilerin ve aktivistlerin geçişlerine izin vermiyor. Kontrol noktasında sınır bölgesine giden ve dönen bütün araçlar kontrol ediliyor. Kontroller havanın kararmasının ardından daha da sıkılaştırılıyor.