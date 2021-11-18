Sınırda bekleyen göçmenler
Çadırlarının önünde ısınmak için ateş yakan göçmenler
Güvenlik önlemleri
Göçmenlerin görüntüleri Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika