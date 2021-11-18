Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Parti grubuna damga vuran kare! Erdoğan'ı bir tek o alkışlamadı

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Sınırda bekleyen göçmenler

Çadırlarının önünde ısınmak için ateş yakan göçmenler

Güvenlik önlemleri

Göçmenlerin görüntüleri Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.