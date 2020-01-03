Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı - Son Dakika

Fethiye'nin 5 buçuk deniz mili açıklarında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşılarak sahil güvenlik botu ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na getirildi. 8 kişinin cesedinin kimlik tespiti için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor. - MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Teknenin battığı ihbarının ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de lastik botun battığı alanda arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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