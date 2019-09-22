Son Dakika Haberleri: Düzensiz göçmenlerin darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddiası
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Düzensiz göçmenlerin darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddiası

1 saat önce

Yunan hudut askerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildikleri iddia edilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen, tedavi altına alındı.

Düzensiz göçmenlerin darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddiası, System.String[]

Yunan hudut askerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildikleri iddia edilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Saçlımüsellim köyü askeri yasak bölgesinde darbedilmiş ve bitkin halde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen buldu.

Yunanistan'a geçmeleri sonrası kendilerini yakalayan Yunan askerinin copla dövdüğünü ve Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerden Ali Rıza (42), Urduca tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeleri sonrası Yunan askerinin kendilerini yakaladığını, önce bir kampa götürüp daha sonra zorla döverek Meriç Nehri'nde bir bota bindirip Türkiye'ye gönderdiklerini ileri sürdü.

Diğer göçmen Ali Murtaza (22) ise Türk sınırında kendilerini yakalayan Türk askerinin ise günlerdir aç olan karınlarını doyurduğunu, kendilerine elbise verdiğini ve hastaneye getirdiğini ifade etti.

Ayak, diz ve vücutlarındaki darplar nedeniyle tedavi altına alınan Pakistanlı düzensiz göçmenlerin tedavileri sürüyor.

"İnsan hakları ihlali yapılıyor"

"Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulamanın, son aylarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Yunanistan, Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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