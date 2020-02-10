"Düzensiz göçmenlerin donduğu" ihbarı üzerine harekete geçen ekiplere kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı üzerine harekete geçen ekiplere kar engeli - Son Dakika

"Düzensiz göçmenlerin donduğu" ihbarı üzerine harekete geçen ekiplere kar engeli

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak öldüğü" ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yoğun tipi ve kar nedeniyle geri döndü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde "düzensiz göçmenlerin donarak öldüğü" ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yoğun tipi ve kar nedeniyle geri döndü.

"Yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği" ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşmak için hareket eden AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Araçlarla ilçeye 15 kilometre mesafedeki Umuttepe Mahallesi'ne ulaşan ekipler, yoğun kar ve tipi yüzünden ilerleyemedi.

Geri dönen ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda uygun hava koşullarının oluşmasını bekliyor.

Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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