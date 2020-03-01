Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2) - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)

20 dakika önce

Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:41 Kaynak: AA
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Son Dakika

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor
Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu Türkiye'nin Suriye'de aldığı başarılı sonuçlarda payı olan isimlerden biri de Selçuk Bayraktar

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