Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2) - Son Dakika

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Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)
20 dakika önce
Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:41 Kaynak: AA
Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.
Son Dakika Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu Türkiye'nin Suriye'de aldığı başarılı sonuçlarda payı olan isimlerden biri de Selçuk Bayraktar