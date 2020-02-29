Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişi sürüyor - Son Dakika

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin sınır kenti Edirne'ye gidişi devam ediyor.

Bilet bulamayan bazı düzensiz göçmenlerin 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyişi sürerken, yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları bugün de ek sefer başlattı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin bir kısmı da Edirne'ye doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Göç İdaresi yakınında toplandı. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kişiler, buradan otobüslerle sınıra doğru hareket etti.

Otobüse binemeyenlerin ise bekleyişi sürüyor.