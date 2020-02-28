Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bölgedeki balıkçılar da kendilerine görev düşerse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır, System.String[]

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bölgedeki balıkçılar da kendilerine görev düşerse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler, birçok bölgeyi olduğu gibi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesini de hareketlendirdi. Bölgede tekneleri olan balıkçılar, üzerlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını, devletten bir mesajın yeterli olabileceğini söyledi. Çanakkale Ayvacık'ta balıkçılık yapan Hakan Çil, dün akşam haberleri izlediklerini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Devletimiz mülteciler hakkında karar almış. Biz de üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Şu an hava estiği için pek kimseler yok. Sular yüksek olduğu için geçişler nadir oluyor. Devletimiz bize ne derse yapmaya hazırız. Otobüslerle Çanakkale'ye mülteci geldiğini duyuyoruz. Şu an beklemedeyiz, ama devletimiz kapıları açmış, biz üstümüze düşenin fazlasını yaparız" dedi.

(İHA)

Çanakkale, Ayvacık, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"
Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzensiz göçmenlerin geçişinde balıkçılar göreve hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]