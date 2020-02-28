Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

13 dakika önce

Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerden bazıları Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçerek Yunanistan'a ayak bastı.

Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerden bazıları Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçerek Yunanistan'a ayak bastı.

Kentte dün geceden bu yana yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği artarak devam ediyor.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçmek için hem kara hem de nehir yolunu deniyor.

Ticari taksilerle sınır köylerine gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni şişme botlarla aşarak Yunanistan'a geçiş yapıyor.

AA ekibi, Meriç Nehri'ni geçen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğunu görüntüledi.

Köy sakinleri sınır köylerinden bugün 500'e yakın düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiğini belirtti.

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:11 Kaynak: AA
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