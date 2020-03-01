Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri
6 saat önce
Adaya ulaştıkları bot Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:19 Kaynak: AA
Adaya ulaştıkları bot
Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
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