Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri

6 saat önce

Adaya ulaştıkları bot Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Adaya ulaştıkları bot

Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:19 Kaynak: AA
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