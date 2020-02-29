Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri devam ediyor - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri devam ediyor

6 saat önce

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri devam ediyor, System.String[]

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmen, NATO'ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı.

Gönüllüler tarafından ısınmaları için battaniye verilen çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.

Dün de iki lastik bot ile Midilli kıyılarına 69 düzensiz göçmen ayak basmıştı.

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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