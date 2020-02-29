Son Dakika › Güncel › Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika
Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor
6 saat önce
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:51 Kaynak: AA
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
Son Dakika Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(4) Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi