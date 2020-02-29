Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor

6 saat önce

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri sürüyor

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:51 Kaynak: AA
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