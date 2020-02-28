Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor

15 dakika önce

Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin görüntüleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor.

Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin görüntüleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor.

Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:07 Kaynak: AA
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