Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor
15 dakika önce
Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin görüntüleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:07 Kaynak: AA
Vatan caddesinde bekleyen göçmenlerin görüntüleri İSTANBUL - Düzensiz göçmenlerin, Vatan caddesindeki bekleyişi sürüyor.
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