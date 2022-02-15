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Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu

15.02.2022 12:39
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu.

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu. Çeşitli yollarla Kars'a gelen göçmenler, kent girişinde polis ekiplerince yakalandı.

Kars'a düzensiz göçmenlerin giriş yapacağı bilgisini alan polis, Kümbetli köyü ve Paşaçayırı Mahallesi girişinde beklemeye başladı. Soğuk havada günlerce süren yolculuğun ardından kette giren 15 düzensiz göçmen, polis ekiplerince takibe alındı. Polis ekiplerince uzaktan takip edilen göçmenler, 2'şer ve 3'erli gruplar halinde aralarında mesafe bırakarak kente girmeye başladı. Polis ekiplerince kent girişinde kıskıvrak yakalanan düzensiz göçmenler, minibüse bindirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaklaşık 10 gün önce yola çıkarak soğuk havada Kars'a gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu. Polis ekiplerince üzeri aranan ve kimlik kontrolü yapılan göçmenlerin üzerinden sahte kimlik çıktı. - KARS

Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu

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Afganistan, Türkiye, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars'ta son buldu - Son Dakika


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