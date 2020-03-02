Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor - Son Dakika

Edirne'den Yunanistan'a düzensiz göçmenlerin geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Meriç Nehri'ni botlarla geçen düzensiz göçmenler, kara sınırını da deniyor.

Sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.

Düzensiz göçmenlere sert müdahale

Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da plastik mermi kullanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.