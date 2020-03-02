Son Dakika › Güncel › Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor (4) - Son Dakika
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor (4)
6 saat önce
Edirne'den Yunanistan'a düzensiz göçmenlerin geçişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Edirne'den Yunanistan'a düzensiz göçmenlerin geçişleri sürüyor.
Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Sınırdaki tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler drone ile görüntülendi.
Son Dakika AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı