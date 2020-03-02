Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor (5) - Son Dakika

Edirne'den Yunanistan'a düzensiz göçmenlerin geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Sınırdaki tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler drone ile görüntülendi.