Düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı - Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, yurda kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği ileri sürülen şüpheli, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize ettiği ileri sürülen bir kişi yakalandı, System.String[]

Kırşehir'de, yurda kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği ileri sürülen şüpheli, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen geçişlerine para karşılığı aracılık ettiği iddia edilen N.O.,'yu yolcu otobüsünün bagajında yakaladı. Gözaltına alınan N.O.,'nun, yurda kaçak yollarla giren İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenlerin batı illerine geçişini organize ettiği ileri sürülüyor. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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