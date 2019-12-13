Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen E.K, Ö.T, F.Ö. ve E.G. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, N.Ö. ve V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerince, çarşamba günü, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.